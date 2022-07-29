Çöp evde bulunan Muhammed'in babasının anlattıkları anneyi zora sokacak - Son Dakika
Üye Girişi

Çöp evde bulunan Muhammed'in babasının anlattıkları anneyi zora sokacak

29.07.2022 13:51

Bursa'da çöp evde bulunan Cem Muhammed A.'nın ortaya çıkan babası Ufuk Çelikkol, teyze Kamuran Pınar A.'dan şikayetçi olacağını söyledi. Muhammet'in annesinin, "Muhammet'in babası, oğlu olduğunu bilmiyor" sözlerine de yanıt veren Çelikkol, 1 yıl evli kaldıklarını belirterek, "Boşandığımızda hamileydi. DNA testinden sonra çocuğa sahip çıkacağım" şeklinde konuştu.

Nilüfer ilçesinde teyzesi Kamuran Pınar Acar tarafından çöp evde tutulan Cem Muhammed A. baygın halde bulunmuştu. Teyze Pınar Acar tutuklanırken, 9 yaşındaki çocuk ise Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde sevk edilmişti. Haberleri görünce baba Ufuk Çelikkol, resmi kurumlara başvurdu. Çelikkol'un ilk sözleri, anne Yasemin A.'yı da zora söktü. Çünkü Yasemin A., hamileliğiyle ilgili "2013 yılı başlarında ise 'Muhammet' adlı bir kişiyle tanışıp, gönül ilişkisi yaşadıklarını belirterek, "Çocuk sahibi olmak istediğim için 2013 yılında Muhammet'ten, Cem Muhammet A. isimli çocuğum dünyaya geldi. Çocuğumun babası oğlumun doğumu için kararsızdı. Ben de bu süreçte kendisinden ayrıldım. Haberi olmaksızın çocuğum Cem Muhammet'i doğurdum. Çocuğumun bütün velayet hakları doğumdan beri benim üzerimedir" demişti. Çocuğun babası olduğunu iddia eden Ufuk Çelikkol ise 1 yıl evli kaldığı Yasemin A.'nın hamileliğinden haberdar olduğunu öne sürdü.

Çöp evde bulunan Muhammed'in merak edilen babası konuştu: Boşandığımızda hamileydi

İSTANBUL'DA AYAKKABI İMALATÇILIĞI YAPIYOR

İstanbul'da yaşayan ayakkabı imalatçısı baba Ufuk Çelikkol yaptığı açıklamada çocuğuna sahip çıkacağını belirterek, teyze Kamuran Pınar Acar'dan şikayetçi olacağını ifade etti. Ufuk Çelikkol, "Televizyonda görünce şüphelenip adli süreci başlattım. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na DNA testinin yapılması için suç duyurusunda bulundum. Şu an inceleme aşamasında. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na evrak gidecek. DNA testi çıktıktan sonra çocuğa her türlü sahip çıkacağım. Maddi manevi ne gerekiyorsa sonuna kadar sahip çıkacağım" dedi.

Çöp evde bulunan Muhammed'in merak edilen babası konuştu: Boşandığımızda hamileydi

"HER TÜRLÜ SAHİP ÇIKACAĞIM"

Çelikkol sözlerine şöyle devam etti: "Annesi çocuğun babasını sorunca kekeledi. Oradan yola çıktım. Ben ayakkabı imalatçısıyım. Eski eşimle 2009 yılında tanışıp 2010'da evlendik. Boşandığımızda hamileydi. Ultrasonda erkek çocuk gözüküyordu. DNA örnekleri çıktıktan sonra teyzesinden şikayetçi olacağım. Hem vicdanen böyle bir şeyin yapılması doğru değil. Çocuğa şiddet gösterdiğine eminim. Bedeninde eziklik veya dayak var mı diye adli tıp raporu da isteyeceğim. Ben buradan devletime sesleniyorum. Her türlü sahip çıkacağım. Benim hiçbir suçum yok. O çocuğun benim olduğunu bilsem bu işin peşini bırakmaz dünyayı ayağı kaldırırdım."

Çöp evde bulunan Muhammed'in merak edilen babası konuştu: Boşandığımızda hamileydi
YORUMLAR
500
Babasının çöp evde esir halde bulunan Muhammet'in doğduğundan haberi yokmuş Babasının çöp evde esir halde bulunan Muhammet'in doğduğundan haberi yokmuş Çöp evde bulunan Cem Muhammed A.'nın babası konuştu: 'DNA testi çıktıktan sonra çocuğa sonuna kadar sahip çıkacağım' Çöp evde bulunan Cem Muhammed A.'nın babası konuştu: 'DNA testi çıktıktan sonra çocuğa sonuna kadar sahip çıkacağım'
Kaynak: İHA

Antalya, Bursa, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çöp evde bulunan Muhammed'in babasının anlattıkları anneyi zora sokacak - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:51 Çöp evde bulunan Muhammed'in babasının anlattıkları anneyi zora sokacak
13:37 Araç sahiplerine kötü haber! LPG fiyatları 30 kuruş artacak
13:26 Galatasaray'da dünyaca ünlü 10 numara gündeme geldi
13:24 Yavaş gitmesi için uyardığı maganda, baba ve oğlunu silahla kovaladı
13:12 Putin'den Erdoğan'a 'tahıl koridoru' jesti! Türkiye'ye yatırım için 15 miyar dolar göndereceği belirtildi
13:10 Eşlerini öldüren İranlı 3 kadının idam edildiği duyuruldu
13:01 Dua Lipa'nın konser verdiği salonda havai fişek patlatıldı! Yaralıların olduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı
13:00 Yeni evlerinin duvarından kan sızıyor! Gözlerine uyku girmiyor
12:38 MEB okulların açılacağı tarihi açıkladı! İşte yeni eğitim öğretim döneminin takvimi
12:32 Bebeğini çöpe atan kadın konuştu: Ölü doğdu, o şekilde görünce korktum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 14:28:43. #1.12#
SON DAKİKA: Çöp evde bulunan Muhammed'in babasının anlattıkları anneyi zora sokacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement