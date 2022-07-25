Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun teyzesi tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi - Son Dakika
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Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun teyzesi tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi

25.07.2022 17:56
Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun teyzesi tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi

Bursa'da çöp evde bakımsız halde bulunan çocuğun gözaltına alınan teyzesi, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Bursa'da çöp evde bakımsız halde bulunan çocuğun gözaltına alınan teyzesi, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Antalya'da koruma altına alınan 9 yaşındaki Cem M.A'yı, Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'ndeki çöp evin odasında kilitli tutan ve "çocuğa eziyet" suçlamasından gözaltına alınan teyzesi Kamuran Pınar A'nın (44) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye gönderilen şüpheli, savcılıkça sorgusunun ardından tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Zanlı Kamuran Pınar A. savcılıktaki ifadesinde, polis merkezinde olayı ayrıntılı anlattığını belirtti.

Yaklaşık 15 yıl İstanbul'da el sanatları branşında usta öğretici olarak görev yaptığını aktaran Kamuran Pınar A, "2013'ten beri Bursa'da ikamet ediyorum. Son iki yıldır güvenlik görevlisi olarak çalıştım. Cem, 1 yaşından itibaren benimledir. Onun ihtiyaçlarını ben karşılıyorum." diye konuştu.

Şüpheli, çocuğun annesi değil teyzesi olduğunu öğrenmesi üzerine agresifleştiğini anlatarak "Cem kendisine yaklaştırmadığı için tırnakları ve saçları uzamıştır. Ayrıca benim valizim olmadığı için eşyalarımı çöp poşetine koymuştum. Dosyadaki fotoğraflardaki poşetlerin hepsi çöp değildir. Poşetlerin içinde eşyalarımız da bulunmaktadır. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.

Kadının avukatı da müvekkilinin annesinin kaybından sonra stres bozukluğu yaşadığını tahmin ettiklerini belirterek, Kamuran Pınar A'nın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını, aksi kanaatin oluşması halinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ettiklerini kaydetti.

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Kaynak: AA

Sakarya Mahallesi, Antalya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun teyzesi tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun teyzesi tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi - Son Dakika
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