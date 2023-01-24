Bursa'da çöp evde bulunan çocuk, devletin şefkatli kollarında büyüyor

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa'da çöp evde bakımsız halde bulunarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca koruma altına alınan 10 yaşındaki C.M.A'yı, Antalya'da kaldığı sevgi evinde ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette C.M.A. ile sohbet eden Özkan, çocuğu çok iyi gördüğünü belirtti.

Çocuğun devletin kanatları altında iyi bir şekilde geliştiğini aktaran Özkan, "Eğitime başladı, birlikte kaldığı evdeki arkadaşlarıyla devletimizin sağladığı imkanlarla yaşamını sürdürüyor. Hastanemize geldiğinde 17 kilo ağırlığındaydı. Şimdi 31 kiloya çıkmış. Sağlığı ve neşesi yerinde. Arkadaşlarıyla güzel bir aile ve devlet şefkati içerisinde yaşamını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Özkan, birinci sınıfa giden C.M.A'nın kitap okumayı ve satranç oynamayı çok sevdiğini kaydetti.

Ziyaretinde çocukla satranç oynadıklarını anlatan Özkan, şunları aktardı:

"Arkadaşlarıyla ilişkileri çok güzel. Kitap okuyor, çizgi film izliyor, arkadaşlarıyla futbol, satranç oynuyor. Çok güzel şekilde kendisini geliştiriyor. Derslerine çalışıyor. Onun hayata bağlanmasında emeği geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri başta olmak üzere, öğretmenlerine ve arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum."

Evdeki diğer çocuklarla da sohbet eden Özkan, kendilerini üniversitede ağırlamak istediklerini belirtti.

Devlet korumasındaki çocukların tüm ihtiyaçlarının karşılandığını ancak aile içindeki sevgiye ihtiyaçları olduğunu ifade eden Özkan, çocukların aile ortamında büyümesi için koruyucu aile sisteminin yaygınlaşması gerektiğine dikkati çekti. Özkan, ailelere gönüllü olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Rektör Özkan'a ziyaretinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Halil Atik ile Antalya Çocuk Evleri Sitesi yöneticileri ve hocaları eşlik etti.

Olay

Bursa'da Nilüfer Belediyesi temiz görevlilerince teyzesinin evinde kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında baygın halde bulunan C.M.A'nın görüntüleri 24 Temmuz 2022'de basında yer almıştı. Annesi Y.A'nın (48) yaşadığı Antalya'ya getirilen çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca koruma altına alınmıştı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi edilen çocuk, sevgi evine yerleştirilmişti.