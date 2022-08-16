Bursa 'da çöp evdeki bir odada bitkin halde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammet, 21 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Sağlık ve kilo durumunun iyi olduğu öğrenilen Muhammet, sosyal hizmetler sevgi evlerine götürüldü.

Kaynak: İHA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çöp evde bulunan Cem Muhammet taburcu oldu - Son Dakika

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