Çöp evde bulunan Cem Muhammet iyileşiyor: 2 kilo 100 gram aldı, kan değerleri düzeldi

24 Temmuz'da, Bursa'da teyzesi tarafından yaklaşık 1 yıldır alıkonduğu evde bulunan Cem Muhammet A., 9 gündür Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde tedavi ediliyor. AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Başhekim Prof. Dr. Yıldıray Çete, Cem Muhammet'in sağlık durumuyla ilgili son durumu paylaştı.
Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Rektör Özkan, "Şimdiye kadar gördüğüm en iyi Cem Muhammet ile karşılaştım. Psikolojik olarak çok iyi durumda. Kan değerleri böbrek, kalp çok iyi. Yürüyor, 2 kilo 100 gram kilo aldı. Bir sürü şey geliyor. Keyfi yerinde çok mutlu oldum. Çikolata istedi. 'Ne zaman yiyebilirim?' dedi. Onları peyderpey yemesi lazım. Daha önce onları veremiyorduk, şimdi olması gereken çocuk gibi yemeye başlayacak. İnşallah buradan çıktığı zaman da güzel bir aile ortamına kavuşur. Bizim en önemli şeyimiz onun en mutlu olacağı ortama doğru karar vermek. Çıkınca da ziyaret edeceğiz" dedi.
Ne zaman taburcu olacağı ile ilgisi soruya cevap veren Prof. Dr. Yıldıray Çete ise, "Bir zaman vermek mümkün değil. Belli bir kiloya ulaşması lazım. Taburcu olmasına gittikçe daha olumlu bakıyoruz, ama 'Şu gün olacak' demek doğru değil. Şu anda tedavisi olumlu yönde gidiyor" dedi.
Bursa'daki dairesini iki yıl önce Kamuran Pınar A.'ya (44) kiraya veren Aydın S., daha sonra kirasını ödemeyen kadına dava açmış, mahkemenin, evin tahliye edilmesine karar vermesinin ardından adrese giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırarak kilidi değiştirmişti.
Evin kilidini tekrar değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar A.'nın emniyette ifadesine başvurulmuştu. Bu sırada çöplerle dolu evin temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında yatan ve sağlık durumunun iyi olmadığı tespit edilen 9 yaşındaki Cem Muhammet A.'yı baygın halde bulmuştu.
Çocuğun annesinin, Kamuran Pınar A.'nın ablası Yasemin A. (48) olduğu belirlenmişti. Çocuk savcılık kararıyla, Antalya'da yaşayan anneye teslim edilmişti. Daha sonra Cem Muhammet A. ile Kamuran Pınar A.'nın 16 yaşındaki kızı E.Z.A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alınmıştı. C.M.A, tedavi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülmüştü. Gözaltına alınan teyze Kamuran Pınar A. tutuklanmıştı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Çöp evde bulunan Cem Muhammet iyileşiyor: 2 kilo 100 gram aldı, kan değerleri düzeldi - Son Dakika