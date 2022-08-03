Çöp evde bulunan Cem Muhammet iyileşiyor: 2 kilo 100 gram aldı, kan değerleri düzeldi

24 Temmuz'da, Bursa'da teyzesi tarafından yaklaşık 1 yıldır alıkonduğu evde bulunan Cem Muhammet A., 9 gündür Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde tedavi ediliyor. AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Başhekim Prof. Dr. Yıldıray Çete, Cem Muhammet'in sağlık durumuyla ilgili son durumu paylaştı.

"NE ZAMAN ÇİKOLATA YİYEBİLİRİM?" DİYE SORMUŞ

Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Rektör Özkan, "Şimdiye kadar gördüğüm en iyi Cem Muhammet ile karşılaştım. Psikolojik olarak çok iyi durumda. Kan değerleri böbrek, kalp çok iyi. Yürüyor, 2 kilo 100 gram kilo aldı. Bir sürü şey geliyor. Keyfi yerinde çok mutlu oldum. Çikolata istedi. 'Ne zaman yiyebilirim?' dedi. Onları peyderpey yemesi lazım. Daha önce onları veremiyorduk, şimdi olması gereken çocuk gibi yemeye başlayacak. İnşallah buradan çıktığı zaman da güzel bir aile ortamına kavuşur. Bizim en önemli şeyimiz onun en mutlu olacağı ortama doğru karar vermek. Çıkınca da ziyaret edeceğiz" dedi.

"TABURCU OLMASINA GİTTİKÇE DAHA OLUMLU BAKIYORUZ"

Ne zaman taburcu olacağı ile ilgisi soruya cevap veren Prof. Dr. Yıldıray Çete ise, "Bir zaman vermek mümkün değil. Belli bir kiloya ulaşması lazım. Taburcu olmasına gittikçe daha olumlu bakıyoruz, ama 'Şu gün olacak' demek doğru değil. Şu anda tedavisi olumlu yönde gidiyor" dedi.