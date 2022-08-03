Bursa'da çöp evde bulunan Cem Muhammet ile ilgili sevindiren gelişme - Son Dakika
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Bursa'da çöp evde bulunan Cem Muhammet ile ilgili sevindiren gelişme

03.08.2022 15:55
Bursa'da çöp evde bulunan Cem Muhammet ile ilgili sevindiren gelişme

Bursa'da çöp evdeki bir odada bitkin halde bulunan ve ülke gündemine oturan 9 yaşındaki Cem Muhammet'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Şimdiye kadar gördüğüm en iyi Cem Muhammet ile karşılaştım. Psikolojik olarak çok iyi durumda.

Bursa'da çöp evdeki bir odada bitkin halde bulunan ve ülke gündemine oturan 9 yaşındaki Cem Muhammet'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Şimdiye kadar gördüğüm en iyi Cem Muhammet ile karşılaştım. Psikolojik olarak çok iyi durumda. Kan değerleri, böbrek ve kalbi çok iyi. Yürüyor. 2 kilo 100 gram kilo aldı. Keyfi yerinde çok mutlu oldum" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 9 gündür tedavisine devam edilen 9 yaşındaki Cem Muhammet A.'yı AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ziyaret etti. Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Rektör Özkan, "Şimdiye kadar gördüğüm en iyi Cem Muhammet ile karşılaştım. Psikolojik olarak çok iyi durumda. Kan değerleri böbrek, kalp çok iyi. Yürüyor. 2 kilo 100 gram kilo aldı. Bir sürü şey geliyor. Keyfi yerinde çok mutlu oldum. Çikolata istedi. 'Ne zaman yiyebilirim?' dedi. Onları peyderpey yemesi lazım. Daha önce onları veremiyorduk, şimdi olması gereken çocuk gibi yemeye başlayacak. İnşallah buradan çıktığı zaman da güzel bir aile ortamına kavuşur. Bizim en önemli şeyimiz onun en mutlu olacağı ortamı doğru karar vermek. Çıkınca da ziyaret edeceğiz" dedi.

"Taburcu olmasına gittikçe daha olumlu bakıyoruz"

Ne zaman taburcu olacağı ile ilgisi soruya cevap veren Prof. Dr. Yıldıray Çete ise "Bir zaman mümkün değil. Belli bir kiloya ulaşması lazım. Taburcu olmasına gittikçe daha olumlu bakıyoruz, ama şu gün olacak demek doğru değil. Şu anda tedavisi olumlu yönde gidiyor" dedi. - ANTALYA

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Çöp evde bulunan Cem Muhammet iyileşiyor: 2 kilo 100 gram aldı, kan değerleri düzeldi Çöp evde bulunan Cem Muhammet iyileşiyor: 2 kilo 100 gram aldı, kan değerleri düzeldi Bursa'da çöp evde bulunan Cem Muhammet ile ilgili sevindiren gelişme- Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan: - 'Şimdiye kadar gördüğüm... Bursa'da çöp evde bulunan Cem Muhammet ile ilgili sevindiren gelişme- Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan: - 'Şimdiye kadar gördüğüm...
Kaynak: İHA

Akdeniz Üniversitesi, Togo Cumhuriyeti, Özlenen Özkan, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da çöp evde bulunan Cem Muhammet ile ilgili sevindiren gelişme - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da çöp evde bulunan Cem Muhammet ile ilgili sevindiren gelişme - Son Dakika
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