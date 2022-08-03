Cem Muhammet 2 kilo 100 gram aldı, çikolata yemeye başladı - Son Dakika
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Cem Muhammet 2 kilo 100 gram aldı, çikolata yemeye başladı

03.08.2022 16:09
Cem Muhammet 2 kilo 100 gram aldı, çikolata yemeye başladı

BURSA'da çöp evden çıkarılan ve 9 gündür Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde tedavi gören Cem Muhammet A.'yı (9) Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Başhekim Prof. Dr. Yıldıray Çete ziyaret etti.

BURSA'da çöp evden çıkarılan ve 9 gündür Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde tedavi gören Cem Muhammet A.'yı (9) Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Başhekim Prof. Dr. Yıldıray Çete ziyaret etti. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Özkan, "Özellikle psikolojik olarak çok iyi. Kan değerleri çok iyi. Artık yürüyebiliyor. 2 kilo 100 gram aldı. Türkiye'den çikolatalar, oyuncaklar ve bir sürü şey geliyor. Onların da tadına bakmaya başladı" dedi.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve AÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Bursa'da çöp evden çıkarılan Cem Muhammet A.'yı tedavi gördüğü odada ziyaret etti. Özkan ve Çete, 9 gündür tedavi gören Cem Muhammet A.'nın sağlık durumu hakkında basın mensuplarına açıklama yaptı. Cem Muhammet'in sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Özkan, "Şimdiye kadar gördüğüm en iyi Cem Muhammet ile karşılaştım. Özellikle psikolojik olarak çok iyi. Kan değerleri çok iyi. Böbrekte bir sıkıntısı yoktu. Kalbi muhteşem. Artık yürüyebiliyor. 2 kilo 100 gram aldı. Çok mutlu olduk. Neşesi çok iyi. Türkiye'den çikolatalar, oyuncaklar ve bir sürü şey geliyor. Onların da tadına bakmaya başladı. Keyfi yerinde çok iyi gördüm ve çok mutlu oldum" dedi.

'ÇİKOLATA NE ZAMAN YİYEBİLİRİM' DİYE SORMUŞCem Muhammet A.'nın kendisinden çikolata istediğini dile getiren Özkan, "Bana 'Çikolataları ne zaman yiyebilirim?' diye sordu. Yine peyderpey yemesi gerekiyor. Daha önce onları veremiyorduk. Artık olması gereken, çocuklar gibi yemeye başlayacak ama tabi yavaş yavaş yemeye başlayacak. Çok fazla yememesi gerekiyor. Gözlerindeki pırıltıyı maksimum düzeyde görmek beni çok mutlu etti. İnşallah buradan çıktıktan sonra güzel bir aile ortamına kavuşur" diye konuştu.

Prof. Dr. Yıldıray Çete ise "Tedavisi daha devam edecek. Bir zaman vermek doğru değil. Belli bir kiloya ulaşması gerekiyor. Günlük iyi bir kalori alımına hedefe ulaşmak gerekiyor. Günlük kalori artırımını yavaş yavaş yapıyoruz. Şu an hala hastanemizde hem fiziksel hem biyokimyasal hem de psikolojik bakımı devam ediyor. Her şey yolunda gidiyor" dedi.


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Kaynak: DHA

Akdeniz Üniversitesi, Yıldıray Çete, Rektör, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cem Muhammet 2 kilo 100 gram aldı, çikolata yemeye başladı - Son Dakika

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