Son dakika: Çöp kamyonunun çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika
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Son dakika: Çöp kamyonunun çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü

22.06.2022 15:26

Son dakika gelişmesine göre Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, çöp kamyonunun çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, çöp kamyonunun çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

O.A. idaresindeki belediyeye ait çöp kamyonu, Hamidiye Mahallesi'nde, yol kenarında yürüyen Deniz Turan'a çarptı.

Aracın altında kalarak yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Turan, hayatını kaybetti.

Sürücü O.A. gözaltına alındı.

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Çöp kamyonunun altında kalan 7 yaşındaki Deniz öldü; kaza kamerada Çöp kamyonunun altında kalan 7 yaşındaki Deniz öldü; kaza kamerada 7 yaşındaki küçük kızın acı ölümü: Arkadaşlarının yanına giderken çöp kamyonunun altında kaldı 7 yaşındaki küçük kızın acı ölümü: Arkadaşlarının yanına giderken çöp kamyonunun altında kaldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Çöp kamyonunun çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: Çöp kamyonunun çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika
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