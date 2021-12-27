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Bursa'da çöp konteynerini çek çek arabaya koyarak çaldılar - Son Dakika

Bursa'da çöp konteynerini çek çek arabaya koyarak çaldılar

27.12.2021 09:52

Bursa'da 2 kağıt toplayıcı şahıs, yol kenarında duran çöp konteynerini çek çek arabasına koyup çaldılar.

Bursa'da 2 kağıt toplayıcı şahıs, yol kenarında duran çöp konteynerini çek çek arabasına koyup çaldılar. Bu anlar anlar kameralara yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Nilüfer Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kağıt toplayıcı şahıs yol kenarında bulunan çöp çöp konteynerini gözüne kestirdi. Daha sonra "kağıt arıyormuş" gibi yapıp çöp konteynerini çek çek arabalarına koyarak kayıplara karıştılar. Bu anlar kameralara yansıdı.

(İHA)

Bursa'da çöp konteynerini çek çek arabaya koyarak çaldılar
Bursa'da çöp konteynerini çek çek arabaya koyarak çaldılar
Bursa'da çöp konteynerini çek çek arabaya koyarak çaldılar
Bursa'da çöp konteynerini çek çek arabaya koyarak çaldılar

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Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'da çöp konteynerini çek çek arabaya koyarak çaldılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da çöp konteynerini çek çek arabaya koyarak çaldılar - Son Dakika
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