Bursa'da çöplük alanda yangın çıktı, müdahale sürüyor - Son Dakika

Bursa'da çöplük alanda yangın çıktı, müdahale sürüyor (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Geçit Mahallesi'nde hurdacıların da bulunduğu çöplük alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1.5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangın sonrasında alandaki atıklar küle döndü. Yangının neden çıktığı ile ilgili itfaiye ve polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.