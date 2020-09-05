Bursa'da çöplük alanda yangın çıktı, müdahale sürüyor - Son Dakika

Bursa'da çöplük alanda yangın çıktı, müdahale sürüyor (2)
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Geçit Mahallesi'nde hurdacıların da bulunduğu çöplük alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1.5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangın sonrasında alandaki atıklar küle döndü. Yangının neden çıktığı ile ilgili itfaiye ve polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 17:28 - Kaynak: DHA
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