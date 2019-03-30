Son Dakika Haberleri: Bursa'da Çöplük Yangını

Bursa'da Çöplük Yangını

43 dakika önce

BURSA'nın Osmangazi ilçesindeki Hamitler çöplüğünde yangın çıktı.

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BURSA'nın Osmangazi ilçesindeki Hamitler çöplüğünde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, rüzgarın etkisiyle yayılan ve yaklaşık 4 saattir süren yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'ndeki şehir çöp depolama alanında saat 12.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri, itfaiye ve polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın şiddetli rüzgar nedeniyle kısa zamanda yayıldı.

Saatlerdir süren yangını kontrol altına almak için 30 itfaiye personeli, 10 itfaiye aracı ile çalışmalarını sürdürüyor. Geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bölgeye yaklaşılmasına izin vermiyor. Yangın nedeniyle mahallenin üzerini kaplayan dumanlar kent merkezinden de görülebiliyor. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:50 Kaynak: DHA

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