Bursa'da Coşkun Sabah coşkusu - Son Dakika

Bursa'da bir restoranda özel bir gecede Bursalı hayranlarıyla bir araya gelen sanatçı Coşkun Sabah kendisini izlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Albümleri kısa sürede tükenen ve şarkılarına milyonların eşlik ettiği ünlü isim Coşkun Sabah; uzun süre sonra Bursa'da sevenleriyle yeniden buluştu.

Özel organizasyonda büyük ilgi gören 68 yaşındaki başarılı sanatçı Coşkun Sabah, 'Bursa'da yeniden buluşmak bana kendimi çok iyi hissettirdi. Bursa'yı ve Bursa'da yaşayan herkesi yürekten seviyorum' dedi. - BURSA