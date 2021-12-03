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Bursa'da Covid-19 nedeniyle bir polis hayatını kaybetti - Son Dakika

Bursa'da Covid-19 nedeniyle bir polis hayatını kaybetti

03.12.2021 07:41
Bursa'da Covid-19 nedeniyle bir polis hayatını kaybetti

Bursa'da Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi gören Polis memuru Abdurrahman Kahveci hayatını kaybetti.

Bursa'da Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi gören Polis memuru Abdurrahman Kahveci hayatını kaybetti.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde görev yapan polis Memuru Abdurrahman Kahveci Covid-19 sebebiyle Uludağ Üniversitesi Hastanesinde tedavi gördüğü sırada hayatını kaybetti. Gürsu'da sevenleri Abdurrahman Kahveci için "Bursa'nın Gürsu ilçesinde trafik polislerinin en güleçi en iyi değerli abimiz Covid-19 sebebiyle vefat etti. Allah rahmet eylesin" diyerek üzüntülerini dile getirdiler. - BURSA

Bursa'da Covid-19 nedeniyle bir polis hayatını kaybetti
Bursa'da Covid-19 nedeniyle bir polis hayatını kaybetti
Bursa'da Covid-19 nedeniyle bir polis hayatını kaybetti

Uludağ Üniversitesi, Polis Memuru, Koronavirüs, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Covid-19 nedeniyle bir polis hayatını kaybetti - Son Dakika


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