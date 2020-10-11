Bursa'da Covid-19 testi 390 bine ulaştı - Son Dakika

Bursa'da Covid-19 testi 390 bine ulaştı

11.10.2020 09:34

- Bursa'da Covid-19 testi 390 bine ulaştı Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, "Bugüne kadar Bursa'da yapılan test sayısı 390 bindir.

- Bursa'da Covid-19 testi 390 bine ulaştı

BURSA - Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, "Bugüne kadar Bursa'da yapılan test sayısı 390 bindir. Laboratuvarımız 24 saat çalışıyor. Günde 2 bin 500 filyasyon yapıyoruz. Bu sayının toplamı da 205 bin" dedi.

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, İhlas Haber Ajansı'nı ziyaret ederek, korona sürecindeki filyasyon ekiplerinin çalışmalarını anlattı. İş adamların ve organize sanayi bölgesinden elde edilen araçlarla beraber bütün bölgelerde sahada çok yaygın şekilde çalışıldığını anlatan Kaşıkcı, "Yaklaşık gündüz ekiplerimiz 180 kişiyle filyasyon yapıyor. Bunların içinde doktor, diş hekimi ve diğer sağlıkçıların olduğu ekipler var. Bakanlığımızın son dönemdeki stratejileri ile birlikte aslında risk grubu dışındaki hastalarımızı evde tedavi ediyoruz. Günlük olarak telefonla onları takip ediyoruz. Aynı zamanda saha ekiplerimizde bu insanların evde izolasyona uyup uymadıklarını kontrol ediyorlar. Bu konuda kolluk kuvvetlerimizden destek alıyoruz. Sahada bizim bütün çalışmalarımıza destek oluyorlar" dedi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın önderliğinde durum değerlendirmelerini sıklıkla yapıldığını ifade eden Kaşıkcı, "Diğer kurumlarla da zaman zaman bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Bugüne kadar geldiğimiz test sayısı 390 bindir. 390 bin testi 3 ana merkezde yapıyoruz. Özellikle Halk Sağlığı Laboratuvarı, Bursa Şehir Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanelerinde yoğun yapıyoruz. Ayrıca Bilecik'in de testlerini de buradan yapıyoruz. Laboratuvarımız 24 saat çalışmaktadır. Mümkün olduğu kadar bu sonuçları filyasyon ekiplerine erken vererek, sahada bu kişilere ulaşmaları en büyük hedefimiz" diye konuştu.

"Günlük 2 bin 500 filyasyon yapıyoruz"

Filyasyonun kalitesinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Kaşıkcı, "Günlük 2 bin 500 filyasyon yapıyoruz. Bu filyasyon toplam 205 bin ulaştı. Evdeki temasları ve risk altındaki hastaları tespit edip bunlara yönelik de kişilerin testlerini evlerinden yapıyoruz. Tedavi gerekenleri tedavilerini evde yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan şunu özellikle rica ediyoruz, temaslarına bize bildirsinler. İzolasyona uyumu da ekiplerimiz kontrol ediyor" ifadelerini kullandı.

Bursa'da karantinaya alınan vatandaşların sayısının az olduğunu vurgulayan Kaşıkcı, "Burada karantinaya alınanların sayısı çok az. Yurdun kapasitesinin 10'da birini bile doldurmadık. Vatandaşlar evlerinde süreci yürütürken, filyasyon ve izolasyon ekiplerimizde gerekeni sahada sağlıyor" dedi.

" Muradiye Devlet Hastanesi'ne günde 90-100 hasta yatırdığımız oldu"

Muradiye Devlet Hastanesi ile ilgili de konuşan Kaşıkcı, "Hastane tarihi eser kabul ediliyor. Onun ihalesi de yapımı da özellikli bir iş. Sonuçta projesini bile çizebilen firma sayısı bellidir. Anıtlar Yüksek Kurulu herkesin çizdiği projeyi kabul etmiyor. Onun yetkin olması lazım. Bu süreçleri ön göremediğimiz için bu hastanemiz için tarih vermemiz zor. Fakat şunu vurgulamak lazım, Covid-19 sürecinde biz burayı kullanıyoruz. Orada ihtiyaç var mı, var. Ama şimdi de başka amaca hizmet ediyor. Günde 90-100 hasta yatırdığımız zamanlar oldu" şeklinde konuştu.

Pozitif hastaların kaldığı evde de hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Kaşıkcı, "Evinde pozitif olan vatandaşların, ev içindeki izolasyonlarını çok iyi sağlamak gerekir. Eğer evde tek tuvalet varsa, maskeli ve eldivenli biri çamaşır suyuyla kapı kolları, musluk ve diğer yerleri özenle temizlemelidir" dedi.

Bursa'da Covid-19 testi 390 bine ulaştı
Bursa'da Covid-19 testi 390 bine ulaştı
Bursa'da Covid-19 testi 390 bine ulaştı
Bursa'da Covid-19 testi 390 bine ulaştı

İhlas Haber Ajansı, İl Sağlık Müdürü, Koronavirüs, Bursa, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bursa'da Covid-19 testi 390 bine ulaştı - Son Dakika

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