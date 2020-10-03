Bursa'da 'Covid-19'un kahramanlarına minnet ve saygı' sergisi - Son Dakika

Bursa'da 'Covid-19'un kahramanlarına minnet ve saygı' sergisi

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle 'Covid-19'un Kahramanlarına Minnet ve Saygıyla' adlı sergisi kent müzesinde vatandaşların beğenisine sunuldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle, Bursa Kent Müzesi'nde 'Covid-19'un Kahramanlarına Minnet ve Saygıyla' adlı sergi açıldı. Korona virüsün dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkilediğini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Hepimizin günlük ve iş hayatında büyük değişimler oldu. Bu süreçte, Türkiye çok iyi bir süreç yönetimiyle diğer ülkeler arasında öne çıktı. Sokak dezenfeksiyonundan, sosyal mesafenin korunmasının sağlanmasına, dezavantajlı grupların desteklenmesinden sokakta yaşan insanların sağlığına kadar her bir noktada hep ilgilendik. Sağlık çalışanları kadar, polislerimiz, belediye çalışanlarımız ve diğer meslek grupları da çok çaba sarf etti" şeklinde konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Esgin ise, "Bütün dünya olarak bir salgınla mücadele ediyoruz. Millet ve devlet olarak çok önemli bir mücadelenin içindeyiz. Sağlık alanında çalışıyor olmak, hizmet vermek çok önemli. Bu meslek sadece sevgiyle ve şefkatle oluyor. Aşı ise kısa zamanda meyvelerini verecektir. Salgının ülkemize girişini geciktirmek, etkisini azaltmak üzere önemli çabalar verdik. İlk günden itibaren en önemli tedavi yöntemlerini uyguladık. Dünyada ilk defa uyguladığımız yöntemler oldu. Türkiye önemli başarılara imza atmıştır. Hepimizin canı birbirine emanet. Maske, sosyal mesafe çok önemli" dedi.

Bursa'daki hastanelerin yoğun bakımlarında sağlık çalışanlarının çektiği zorluğu fotoğraf kareleriyle sergiye taşıyan İhlas Haber Ajansı Muhabiri Samet Doğru da, "Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de ve Bursa'da da sağlık çalışanları korona virüse karşı canla başla mücadelelerini sürdürüyor. Bizlerde bir gazeteci olarak o anları belgeledik. Yarına fotoğrafları bırakma sorumluluğunda bu görevi yerine getirdik. Bu fotoğrafların çoğu, korona virüs yoğun bakımı ve diğer salgınla mücadele eden ekiplerin çalışmalarından çekildi. Sağlıkçılar kadar olmasa da bizim işimizde çok zorlu. Çünkü insanların kaçtığı ortamlardan bizler girip fotoğraf veya görüntü çekmeye çalışıyoruz. Herkesin bu sergiyi gelip görmesi gerekir ki, sağlıkçıların neler yaşadığını yakından görsün. Maske, mesafe ve hijyen çok önemli. Tüm vatandaşlarımız bu kurallara mutlaka uysun" diye konuştu.