Bursa'da çuval içerisinde dışarıya atılan 12 köpek yavrusu kurtarıldı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çuval içerisinde araziye bırakılan 12 köpek yavrusu kurtarıldı.

İnegöl Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma Derneği üyeleri, İnegöl- Yenişehir kara yolu Hamzabey Barajı mevkisinde hayvanlara yem ve su dağıtmak için yola çıktı.

Boş arazide çuvalları gören üyeler, çuvalları açtıklarında yavru köpeklerle karşılaştı. Köpekleri bulundukları yerden kurtaran dernek üyeleri, onlara yem ve su verdi.

Dernek üyesi Hatice Terkenli, boş arazide hayvanlara yem ve su vermek için gezdikleri sırada çuvalların içerisinde terk edilmiş yavru köpekleri bulduklarını söyledi.

Köpeklerin uzun bir süredir havasız beklediğini anlatan Terkenli, duruma çok üzüldüklerini, yem ve su ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra durumu yetkililere bildirdiklerini belirtti.

Köpek yavruları, İnegöl Belediyesi ekiplerince bulundukları yerden alınarak tedavi ve bakımlarının yapılması için hayvan barınağına götürüldü.