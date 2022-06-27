Olay Sinanbey Mahallesi 23'ncü metal sokakta faaliyet gösteren iskelethane de meydana geldi. Bahçe duvarından atlayarak işyerine giren şüpheli, toplam 30 bin TL değerindeki, kesim motoru, mobilya tabancaları, matkap, degobaj makinesini çuvala dolduran şüpheli kaçarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çuvala doldurduğu makineleri böyle çaldı - Son Dakika

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