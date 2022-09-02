3 kişiyi kaçırıp 15 milyon TL isteyen şüpheliler operasyonla yakalandı - Son Dakika
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3 kişiyi kaçırıp 15 milyon TL isteyen şüpheliler operasyonla yakalandı

02.09.2022 08:57

BURSA'da, D.A.(23) ve D.A.(21) kardeşler ile ortakları M.A.K.'yi kaçıran 5 şüpheli rehin aldıkları küçük kardeşin hayatına karşılık ağabeyi ve ortağından 15 milyon TL fidye istedi.

BURSA'da, D.A.(23) ve D.A.(21) kardeşler ile ortakları M.A.K.'yi kaçıran 5 şüpheli rehin aldıkları küçük kardeşin hayatına karşılık ağabeyi ve ortağından 15 milyon TL fidye istedi. D.A. ile M.A.K. yol uygulaması yapan polis ekipleri tarafından, rehin alınan kardeş ise operasyonla kurtarıldı. Gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 30 Ağustos'ta saat 16.00 sıralarında Nilüfer ilçesinde meydana geldi. D.A.ve kardeşi D.A.(21) iş yerlerinden çıkarak lüks otomobile bindiği sırada plakasız araç ile gelen 5 kişi tarafından silah zoruyla kaçırıldı. Kardeşleri tehdit ederek birlikte iş yaptıkları M.A.K.'nin evinin adresini öğrenen şüpheliler, onu da alıp zorla aynı otomobile bindirdi. Şüphelilerden Ahmed Sakın (30) ve Ramazan Sakın (27), kardeş D.A.'yı farklı bir araca bindirerek kaçırdı.

POLİS HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENDİD.A.'nın hayatına karşılık ağabey D.A. ile ortakları M.A.K.'den 15 milyon TL fidye isteyen şüpheliler D.A. ile M.A.K.'yi Osmangazi ilçesi İsmetiye mevkinde ormana götürmek için yola çıktı. Eski Gemlik Yolu Caddesi'nde rutin yol kontrolü uygulaması yapan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı yunus ekipleri şüpheli İbrahim Halil Yalçın (27), Bover Sadeba (25) ve Muhammed Ali Bilgin (24) ile kaçırılan D.A. ve M.A.K.'nin içinde bulunduğu otomobili durdurdu. Araçta bulunanların hareketlerinden şüphelenen ekipler onları araçtan indirdi. Bu sırada polis ekiplerine olayı anlatarak kaçırıldıklarını söyleyen D.A. ile M.A.K. yardım istedi. 3 şüpheliyi gözaltına alan ekiplerin araçta yaptığı aramada da 1 adet tabanca ele geçirildi.REHİN TUTULAN KARDEŞ KURTARILDIDurumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçırılan D.A.'nın rehin tutulduğu adresi tespit etti. Düzenlenen operasyonda D.A. kurtarılırken, Ahmed Sakın ve Ramazan Sakın yakalandı. Gözaltına alınan İbrahim Halil Yalçın, Bover Sadeba, Muhammed Ali Bilgin, Ahmed Sakın ve Ramazan Sakın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.2 KARDEŞİN KAÇIRILMA ANI KAMERADA

Öte yandan, D.A. ile kardeşi D.A.'nın otomobile bindiği sırada 5 şüpheli tarafından kaçırılma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kardeşin otomobile bindiği sırada plakasız araçtan inen 5 kişiden 3'ünün kardeşlerin otomobiline bindiği, araca binen şüphelilerden birinin direksiyon başında oturan kardeşin yerine geçerek aracı kaçırdığı ve diğer 2 şüphelinin geldikleri araçla olay yerinden uzaklaşması görülüyor.


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Kaynak: DHA

Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 kişiyi kaçırıp 15 milyon TL isteyen şüpheliler operasyonla yakalandı - Son Dakika

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