- Bursa'da da çamilerden Korona virüse karşı dua okundu - Son Dakika
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- Bursa'da da çamilerden Korona virüse karşı dua okundu

6 saat önce

- Bursa'da da çamilerden Korona virüse karşı dua okundu Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip Korona virüse karşı yatsı ezanının ardından tüm camilerde dua okundu.

- Bursa'da da çamilerden Korona virüse karşı dua okundu

BURSA - Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip Korona virüse karşı yatsı ezanının ardından tüm camilerde dua okundu.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak binlerce insanın ölmesine sebep olan korona virüs başta Avrupa ülkeleri olmak üzere bir çok ülkeyi kasıp kavururken Türkiye genelinde de virüse karşı büyük bir mücadele veriliyor.

Sağlık ve İçişleri Bakanlığının virüsle ilgili yayınladığı genelgeler eksiksiz uygulanırken "Evinde kal" çağrısına kulak veren milyonlarca vatandaş evlerinden dışarıya çıkmayarak virüsün yayılmasına engel oluyor.

Önlemlerin başında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından camiler kapatılıp virüs tehlikesi geçene kadar camilerde Çuma namazları başta olmak üzere cemaatle namaz kılınması yerine herkesin namazlarını evlerinde eda etmesi istenmişti. Son bir haftadır camilerden ezan sesleri yükselirken cemaatle namaz kılınmıyor. İsteğe göre ferdi olarak namaz kılınabiliyordu. Bu akşam da Türkiye genelinde yatsı ezanının ardından dua okundu. İslamiyetin 5. kutsal mabedi olarak kabul edilen Bursa Ulucami'de de yatsı ezanının ardından dua edildi. Vatandaşlar ise bu anları cep telefonları ile kaydetti.

- Bursa'da da çamilerden Korona virüse karşı dua okundu

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Bursa, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:22 Kaynak: İHA

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