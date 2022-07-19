BURSA'DA DA 'ÇAYIR TIRTILI' ZARARI - Son Dakika
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BURSA'DA DA 'ÇAYIR TIRTILI' ZARARI

19.07.2022 13:16

AYÇİÇEĞİ tarlalarını istila eden 'çayır tırtılı' (Loxostegesticticalis), Bursa'nın Yenişehir ilçesinde de zarara yol açtı.

AYÇİÇEĞİ tarlalarını istila eden 'çayır tırtılı' (Loxostegesticticalis), Bursa'nın Yenişehir ilçesinde de zarara yol açtı. Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, Tedbir alınmadığı takdirde çiftçinin verim alması imkansız dedi.

Trakya Bölgesi'nin ardından Marmara Bölgesi'ndeki ayçiçeği tarlaları da tırtıl istilası altında. Çayır tırtılının bitkinin kökünden başlayarak yapraklara kadar tamamına zarar verdiğini belirten Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, zamanında mücadele edilmezse ayçiçeği veriminde büyük kayıplara neden olunacağına dikkat çekti. Aktaş, Bursa ve ilçeleri ile bazı illerdeki denetimlerde, ayçiçeği ekili alanlarda çayır tırtılı zararlısının popülasyonunun arttığının saptandığını belirterek, çiftçileri uyardı.

'VAKİT KAYBETMEDEN İLAÇLI MÜCADELE YAPILMALI'

Aktaş, ilaçlı müdahalenin vakit kaybetmeden yapılması gerektiğini vurgulayarak, İlçemiz genelinde ayçiçeği ekili alanlarda çayır tırtılı zararlısının bazı bölgelerde popülasyonun arttığı ve ayçiçeği ekili alanlarda zarar oluşturduğu ilçe müdürlüğümüz teknik ekiplerince yapılan saha kontrollerinde tespit edilmiştir. Bu nedenle 15.07.2022 tarihi itibariyle Çiçeközü, Akbıyık ve Çamönü Mahalleleri'nde popülasyon yoğunluğu tespit edilen alanlarda, zararlı ile kimyasal mücadele başlatılmış olup saha çalışmaları ve bilgilendirmeler devam etmektedir. İlçedeki üretim alanlarının geniş ve dağınık olması nedeni ile üreticilerin kendi ayçiçeği tarlalarında kontrollerini yaparak, zararlı ile karşılaşmaları durumunda vakit kaybetmeden ilaçlı mücadele yapmaları gerekiyor diye konuştu.

Çayır tırtılının polifag (her türlü bitkiyle beslenen) bir zararlı olduğuna dikkati çeken Aktaş, şunları kaydetti

Üreticilerimizin ayçiçeği tarlalarına sınır konumlarda bulunan mısır, yonca, şeker pancarı gibi ürünlerini de kontrol etmeleri gerekmektedir. Zararlının 1 gün içerisinde etki gösterdiği alan büyüklüğünün yüksek olması sebebiyle ilaçlamaların ivedi şekilde yapılması önem arz etmektedir. İlaçlı mücadele yapacak üreticilerimizin ayçiçeğinin çiçek döneminde bulunması nedeniyle ilaçlama yapılacak bölgedeki arıcılarımızı bilgilendirmesi ve ilaçlamalarını arıların aktif olmadığı saatlerde yapması ve kullanacakları ilaçların ruhsatlı olması gerekmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 13 Temmuz'da 'Ayçiçeğinde Çayır Tırtılı (Loxostege Sticticalis) Mücadelesi Hakkında' başlığıyla Düzce, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ valiliklerine genelge göndererek çayır tırtılı ile mücadelede insansız hava araçlarının (İHA), zirai dron kullanılmasına izin verildiğini bildirdi.

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Kaynak: DHA

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