Son Dakika Haberleri: Bursa'da da okullar boşaltıldı, veliler okullara koştu
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Bursa'da da okullar boşaltıldı, veliler okullara koştu

2 gün önce

Bursa'da da hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sokağa dökülürken, okullar boşaltıldı.

Bursa'da da okullar boşaltıldı, veliler okullara koştu, System.String[]

Bursa'da da hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sokağa dökülürken, okullar boşaltıldı. Veliler ise panikle merak ettikleri çocukları için okullara koştu.


Saat 13.59'daki Marmara Denizi'nde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem Bursa'da da hissedildi.


Bursa'da deprem sonrası okullar boşaltılırken, panik yapan veliler okullara koştu. Velilerin çocuklarına sarıldığı anlarda duygusal görüntüler yaşandı.


Deprem Bursa'nın ilçeleri ile Yalova'nın Çınarcık ilçesinde de paniğe sebep oldu. Burada da vatandaşlar bir süre sokağa çıktılar. - BURSA

Marmara Denizi, Deprem, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:26 Kaynak: İHA
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