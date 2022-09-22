Kargo görevlisinin çalışır haldeki aracını çalıp kaçtılar

Kargo dağıtımı yapan Cüneyt K, 16 ASZ 378 plakalı hafif ticari aracını teslimat yapacağı binanın önüne anahtarı üzerinde park ederek araçtan indi. Bunu fark eden şüpheliler araca binerek kaçtı.

Bursa 'da dağıtıma çıkan kargo görevlisinin çalışır halde bıraktığı hafif ticari aracı çalan şüpheliler, bir süre sonra bıraktıkları aracın içerisindeki teknolojik aletlerin olduğu kargo paketlerini aldı.

Kaynak: AA

Tragger, Bursa, Güncel, Son Dakika

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