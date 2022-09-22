Kargo görevlisinin çalışır haldeki aracını çalıp kaçtılar - Son Dakika
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Kargo görevlisinin çalışır haldeki aracını çalıp kaçtılar

22.09.2022 01:40
Kargo görevlisinin çalışır haldeki aracını çalıp kaçtılar

Bursa'da dağıtıma çıkan kargo görevlisinin çalışır halde bıraktığı hafif ticari aracı çalan şüpheliler, bir süre sonra bıraktıkları aracın içerisindeki teknolojik aletlerin olduğu kargo paketlerini aldı.

Bursa'da dağıtıma çıkan kargo görevlisinin çalışır halde bıraktığı hafif ticari aracı çalan şüpheliler, bir süre sonra bıraktıkları aracın içerisindeki teknolojik aletlerin olduğu kargo paketlerini aldı.

Kargo dağıtımı yapan Cüneyt K, 16 ASZ 378 plakalı hafif ticari aracını teslimat yapacağı binanın önüne anahtarı üzerinde park ederek araçtan indi. Bunu fark eden şüpheliler araca binerek kaçtı.

Teslimattan dönen Cüneyt K. aracı bıraktığı yerde bulamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin çalışmasıyla araç İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu.

Ekipler, araçtaki içerisinde elektronik malzemelerin bulunduğu kargo paketlerinin çalındığını belirledi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: AA

Tragger, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kargo görevlisinin çalışır haldeki aracını çalıp kaçtılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kargo görevlisinin çalışır haldeki aracını çalıp kaçtılar - Son Dakika
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