Bursa'da Daire Otomobil Takası Sebebiyle Cinayet - Son Dakika

Bursa'da Daire Otomobil Takası Sebebiyle Cinayet

Bursa\'da Daire Otomobil Takası Sebebiyle Cinayet
Son Güncelleme: 26.09.2023 13:28

Bursa'da bir emlakçı genç, daire otomobil takası sebebiyle gece kulübü işletmecisi ile anlaşmazlık yaşadıktan sonra onu darp ederek silahla vurarak öldürdü. Cinayet Masası dedektifleri katil zanlısı ve suça karışan iki arkadaşını gözaltına aldı.

Bursa'da daire otomobil takası sebebiyle gece kulubü işletmecisi ile anlaşmazlık yaşayan emlakçı genç, konuşmak için gittikleri parkta Bülent Karakuş'u önce darp etti sonra da silahla vurarak öldürdü. Cinayet Masası dedektifleri katil zanlısı 22 yaşındaki emlakçı E.E. ve suça karışan iki arkadaşını operasyonla gözaltına aldı.

Olay, dün gece 22.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Çamlıca Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre Görükle'de emlakçılık yapan 22 yaşındaki E.E. bir süre önce kendisinde bulunan daire ile gece kulübü işletmecisi Bülent Karakuş'a ait son model Mercedes Maybach otomobili takas için anlaştı. Ancak Karakuş evi üzerine alıp aracı vermeyince aralarında anlaşmazlık çıktı. E.E., gece kulubü işletmecisi 43 yaşındaki Bülent Karakuş ile Çamlıca Park otoparkında buluştu. Taraflar arasındaki tartışma küfürleşmeye dönünce kan aktı.

Gece kulubü işletmecisi Bülent Karakuş E.E. tarafından tabanca kabzasıyla darp edilerek başından vurularak öldürüldü.

Cinayet Masası dedektifleri olayı gerçekleştiren E.E. ve arkadaşları Y.T (25) ve B.G. (21) isimli şahısları Yıldırım'da gözaltına aldı. Zanlı E.E.'nin daha önce de alışveriş yaptığı Bülent Karakuş'a bir gayrimenkul verdiği ve karşılığında otomobilini alacağı ancak aralarında anlaşmazlık çıktığı belirtildi. Zanlı E.E.'nin olay anında, "Sen benim malıma nasıl çökersin. Ben sana demedim mi?" dediği ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, sorgusu tamamlanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Bülent Karakuş, Bursa, Suç, Emlak, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Emlak Bursa'da Daire Otomobil Takası Sebebiyle Cinayet - Son Dakika


Son Dakika
14:07 Ancelotti ateşi yaktı! Arda Güler, Las Palmas maçıyla sahalara dönüyor
14:05 Acun Ilıcalı, 1100 çalışanını tatile götürdü! Gönüllerince eğlendiler
13:56 Taksi durağında boş bekleyen taksiciler yolcuları araca almadı, vatandaş isyan etti
13:43 Gece kulübü işletmecisi otoparkta infaz edilmişti! Şüpheli cinayet anını canlı olarak yayınlamış
13:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye F-16 resti: ABD'den net bir yanıt bekliyoruz
13:05 Erdoğan'dan ''Zengezur koridoru ne zaman açılacak?'' sorusuna yanıt: Bir an önce açılması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz
12:58 Cemal Enginyurt, belediye başkanı olmak istiyor! Hayallerini süsleyen şehri ilan etti
12:53 La Liga Başkanı Tebas, Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olmasını bekliyor
12:37 Kanserle mücadele eden Tanyeli, ilaç fiyatlarına veryansın etti
12:36 Eski karısının kardeşleri tarafından sokak ortasında öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2023 14:31:51. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Daire Otomobil Takası Sebebiyle Cinayet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement