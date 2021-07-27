Bursa'da damada görülmemiş eziyet - Son Dakika

Bursa'da damada görülmemiş eziyet

Bursa'da bir düğünde damada arkadaşları tayt giydirip çamaşır yıkattı.

Bursa'da bir düğünde damada arkadaşları tayt giydirip çamaşır yıkattı. Kadın atletiyle oynatılan damadın göbeğine ise rujla gelinin adı yazıldı. O anlar kameralara anbean yansıdı. Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinin Ürünlü Mahallesi'nde yapılan düğünde damada adeta Çin işkencesi yapıldı. Damada gelin almak için gittiği kız evinin önünde kadın kıyafetleri giydirildi. Leğende çamaşır yıkatılıp oynatılan damadın karnına rujla gelin ve damadın isimleri yazıldı. O anlar ise kameralara anbean yansıdı. (Sezgin Avcı/İHA)

Son Dakika

Babasının mezarına yerleştirdiği heykel kriz çıkardı! Hitler'e benziyor diye kaldırıldı

Tunus'ta darbe karşıtı Gannuşi'nin ev hapsinde tutulduğu iddiası yalanlandı

Çocuklarının izinsiz videolarının çekildiği gören Bergüzar Korel isyan etti

Üç gün üç gece parti! Ünlü iş insanı Bodrum'a 3 günde yarım milyon bıraktı

Yer: Artvin! Sele kapılan adamın verdiği mücadele, felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi

Vakalar arttı, gözler aşı olmayan 22 milyon insanda! İşte en çok sığındıkları 10 bahane

Tunus'ta Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'den 15 Temmuz hatırlatması: Sokağa çıkılması gerektiğini Türkiye'den öğrendik

Polisin tabancasını elinden alan Ayşegül Çınar ve sevgilisi hakkında hapis istemi