Bursa'da damadını bıçakla yaralayan kayınpeder yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da damadını bıçakla yaralayan kayınpeder yakalandı

19.07.2022 21:54
Bursa'da damadını bıçakla yaralayan kayınpeder yakalandı

Bursa'nın İznik ilçesinde, damadını bıçakla yaralayan kayınpeder gözaltına alındı.

Bursa'nın İznik ilçesinde, damadını bıçakla yaralayan kayınpeder gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Selçuk Mahallesi'nde, E.Ö. (53) ile kızıyla boşanma aşamasında olan damadı Ö.T. (35) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ö, damadını bıçakla yaraladı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ö.T'yi İznik Devlet Hastanesine götürdü. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri E.Ö'yü gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Selçuk, İznik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da damadını bıçakla yaralayan kayınpeder yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bursa'da damadını bıçakla yaralayan kayınpeder yakalandı - Son Dakika
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