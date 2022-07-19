Alınan bilgiye göre, Selçuk Mahallesi'nde, E.Ö. (53) ile kızıyla boşanma aşamasında olan damadı Ö.T. (35) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Selçuk, İznik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da damadını bıçakla yaralayan kayınpeder yakalandı - Son Dakika

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