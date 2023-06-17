Damadını boğazını keserek öldüren kayınpeder, cinayeti neden işlediğini anlattı: Evli olmasına rağmen başka bir kadınla yaşıyordu

Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi'nde işçi emeklisi İsmail Hakkı Özen, dün saat 23.00 sıralarında, kızı G. Gürbüz'e baskı yaptığı öne sürülen damadı Ali Gürbüz ile karşılaştı.

BOĞAZINI KESTİ

Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Belindeki bıçağı çıkartan İsmail Hakkı Özen, fabrikada işçi olarak çalışan damadını önce boğazından ardından da vücudunun 3 ayrı yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Gürbüz olay yerinde yaşamını yitirdi.

"DAMADIMI ÖLDÜRDÜM, BENİ GELİP ALIN"

Cinayet sonrası polisi telefonuyla arayan Özen, "Damadımı öldürdüm. Beni gelip alın" diyerek ihbarda bulundu. Kısa sürede belirtilen adrese gelen polisler, İsmail Hakkı Özen'i gözaltına aldı. Ali Gürbüz'ün cesedi ise otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

"KIZIMI ÜZMESİ ZORUMA GİTTİ"

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde sorgusu devam eden İsmail Hakkı Özen'in ifadesinde, "Damadım, evli olmasına rağmen başka bir kadınla dini nikah yapıp birlikte yaşıyordu. Boşanmaları için kızıma baskı yapıyor, tehditler yağdırıyordu. Onun bu davranışı zoruma gitti. Yolda karşılaştık. 'Neden böyle yapıyorsun?' diye sordum. Bana ters cevap verince sinirlendim. Ne yaptığımı bilmiyorum" dediği öğrenildi.

İsmail Hakkı Özen