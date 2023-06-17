Damadını boğazını keserek öldüren kayınpeder, cinayeti neden işlediğini anlattı: Evli olmasına rağmen başka bir kadınla yaşıyordu - Son Dakika
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Damadını boğazını keserek öldüren kayınpeder, cinayeti neden işlediğini anlattı: Evli olmasına rağmen başka bir kadınla yaşıyordu

17.06.2023 14:38

Bursa'da kızından boşanmak isteyen damadı Ali Gürbüz'ü sokakta boğazından keserek öldüren İsmail Hakkı Özen, polise kendini ihbar etti. İfadesinde damadının evli olmasına rağmen başka bir kadınla dini nikah yaparak birlikte yaşadığını ve kızını ölümle tehdit ederek boşanmaya zorladığını söyleyen Özen, "Onun bu davranışı zoruma gitti" ifadelerini kullandı.

Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi'nde işçi emeklisi İsmail Hakkı Özen, dün saat 23.00 sıralarında, kızı G. Gürbüz'e baskı yaptığı öne sürülen damadı Ali Gürbüz ile karşılaştı.

BOĞAZINI KESTİ

Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Belindeki bıçağı çıkartan İsmail Hakkı Özen, fabrikada işçi olarak çalışan damadını önce boğazından ardından da vücudunun 3 ayrı yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Gürbüz olay yerinde yaşamını yitirdi.

Bursa''''da Damadını Boğazından Keserek Öldüren Kayınpeder İfadesinde, ''''Kızımı Ölümle Tehdit Ederek Boşanmaya Zorluyordu'''' Dedi

"DAMADIMI ÖLDÜRDÜM, BENİ GELİP ALIN"

Cinayet sonrası polisi telefonuyla arayan Özen, "Damadımı öldürdüm. Beni gelip alın" diyerek ihbarda bulundu. Kısa sürede belirtilen adrese gelen polisler, İsmail Hakkı Özen'i gözaltına aldı. Ali Gürbüz'ün cesedi ise otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

"KIZIMI ÜZMESİ ZORUMA GİTTİ"

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde sorgusu devam eden İsmail Hakkı Özen'in ifadesinde, "Damadım, evli olmasına rağmen başka bir kadınla dini nikah yapıp birlikte yaşıyordu. Boşanmaları için kızıma baskı yapıyor, tehditler yağdırıyordu. Onun bu davranışı zoruma gitti. Yolda karşılaştık. 'Neden böyle yapıyorsun?' diye sordum. Bana ters cevap verince sinirlendim. Ne yaptığımı bilmiyorum" dediği öğrenildi.

Bursa''''''''da Damadını Boğazından Keserek Öldüren Kayınpeder İfadesinde, ''''''''Kızımı Ölümle Tehdit Ederek Boşanmaya Zorluyordu'''''''' Dedi
İsmail Hakkı Özen
Bursa''da Damadını Boğazından Keserek Öldüren Kayınpeder İfadesinde, ''Kızımı Ölümle Tehdit Ederek Boşanmaya Zorluyordu'' Dedi
Ali Gürbüz
Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Hatice Demirci: Allah evlatlarımızın karşısına hayırlı insanları çıkartsın bu durumda baba olmak zor evladının canı yanmış:( Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
  • Mehmet Uvez: ilahi adalet başımız saolsun Cevap Yaz 23 8 Yayından Kaldır
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Kayınpeder, sokak ortasında tartıştığı damadını boğazını keserek öldürdü Kayınpeder, sokak ortasında tartıştığı damadını boğazını keserek öldürdü

Ali Gürbüz, Osmangazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Damadını boğazını keserek öldüren kayınpeder, cinayeti neden işlediğini anlattı: Evli olmasına rağmen başka bir kadınla yaşıyordu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Damadını boğazını keserek öldüren kayınpeder, cinayeti neden işlediğini anlattı: Evli olmasına rağmen başka bir kadınla yaşıyordu - Son Dakika
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