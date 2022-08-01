Damperi açık kamyon üst geçide çarptı - Son Dakika
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Damperi açık kamyon üst geçide çarptı

01.08.2022 16:05

Bursa'da damperi açık kalan kamyon üst geçide çarptı.

Bursa'da damperi açık kalan kamyon üst geçide çarptı. Şans eseri üst geçitte kimsenin bulunmaması büyük bir felaketi önledi.

Kaza, Gemlik ilçesi Bursa- Yalova yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 MDL 56 plakalı damperli kamyon, jandarma rampasından aşağıya inerken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı damperi açıldı. Dörtyol köprüsüne geldiğinde dorse üst geçide çarptı. Üst geçidin ön bölümünde hasar oluşurken, kamyonun damperi kullanılamaz hale geldi. Kaza esnasında üst geçitte yaya bulunmaması da büyük bir felaketin önüne geçti.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Jandarma, Yalova, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Damperi açık kamyon üst geçide çarptı - Son Dakika

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