Bursa'da "darbe girişimi ve FETÖ elebaşına övgü" iddiası
6 saat önce
Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini ve elebaşısı Fetullah Gülen'i öven paylaşımlar yaptığı öne sürülen kişi, yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 08:22 Kaynak: AA
Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini ve elebaşısı Fetullah Gülen'i öven paylaşımlar yaptığı öne sürülen kişi, yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Bursa Bölge Başkanlığı ekipleri, Y.K'nin sosyal paylaşım siteleri üzerinden örgütün darbe girişimini ve elebaşısı Gülen'i övücü paylaşımlarda bulunduğunu tespit etti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada bir cep telefonuna el konuldu.
Y.K'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
EGM açıkladı: 612 araç trafikten men edildi Ali Babacan AK Parti'den oy alır mı? Mahir Ünal'dan anket açıklaması Son Dakika: MSB: Yakalanan 18 rejim askeri Rusya ile koordineli teslim edildi CHP'li Bekaroğlu'ndan metrodaki skandala tepki: Bu vatandaşa yapılanla şort giyen kadına yapılan arasında ne fark var?