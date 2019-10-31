Son Dakika Haberleri: Bursa'da "darbe girişimi ve FETÖ elebaşına övgü" iddiası
Son Dakika Güncel Bursa'da 'darbe girişimi ve FETÖ elebaşına övgü' iddiası

Bursa'da "darbe girişimi ve FETÖ elebaşına övgü" iddiası

6 saat önce

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini ve elebaşısı Fetullah Gülen'i öven paylaşımlar yaptığı öne sürülen kişi, yakalandı.

Bursa'da

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini ve elebaşısı Fetullah Gülen'i öven paylaşımlar yaptığı öne sürülen kişi, yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Bursa Bölge Başkanlığı ekipleri, Y.K'nin sosyal paylaşım siteleri üzerinden örgütün darbe girişimini ve elebaşısı Gülen'i övücü paylaşımlarda bulunduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada bir cep telefonuna el konuldu.

Y.K'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 08:22 Kaynak: AA
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