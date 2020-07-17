Bursa'da darbedildikten sonra fenalaşan genç yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bursa'nın Gürsu ilçesinde çıkan kavgada darbedildikten sonra fenalaşan genç, hastanede hayatını kaybetti, gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

15 Temmuz Çarşamba günü akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde pazarcılık yapan M.S. (15) ile Suriye uyruklu Hamza A. (17) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.S. tarafından darbedildikten sonra fenalaşan Hamza A, yere yığıldı. Vatandaşlar tarafından çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince, Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesine götürülen genç, buradaki ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Hamza A, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan şüpheli M.S, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.