Bursa'da darbedildikten sonra fenalaşan genç yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bursa'nın Gürsu ilçesinde çıkan kavgada fenalaşan ve götürüldüğü hastanede hayatını kaybeden genci darbeden kişiye yardım ettiği tespit edilen 3 akrabası, Adana'da gözaltına alındı.

İstiklal Mahallesi'nde pazarcılık yapan M.S. (15) ile Suriye uyruklu Hamza A. (17) arasında önceki gün bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.S. tarafından darbedildikten sonra fenalaşan Hamza A, yere yığıldı. Vatandaşlar tarafından çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince, Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesine götürülen genç, buradaki ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Hamza A, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan şüpheli M.S, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Öte yandan Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, Hamza A'nın kafa travması sebebiyle hayatını kaybettiği olayda, faile yardım ettiği tespit edilen akrabaları İ.S (13), R.S. (17) ve M.S'nin (22), Adana'da gözaltına alındığı belirtildi.

Şüphelilerin Bursa'ya getirilerek, adliyeye sevk edileceğinin aktarıldığı açıklamada, "Bu elim olaydan dolayı yaşamını yitiren Suriye uyruklu gencimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar dileriz." ifadesi kullanıldı.