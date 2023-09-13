Bursa'da Dayının Tabancasından Çıkan Kurşunlarla Hayatını Kaybeden Yeğen - Son Dakika

Bursa'da Dayının Tabancasından Çıkan Kurşunlarla Hayatını Kaybeden Yeğen

Bursa\'da Dayının Tabancasından Çıkan Kurşunlarla Hayatını Kaybeden Yeğen
Son Güncelleme: 13.09.2023 16:04

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dayısının tabancasından çıkan kurşunların hedefi olan yeğen, olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı dayı ise polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Bursa'da ormanlık alanda dayısının tabancasından çıkan kurşunların hedefi olan yeğen, hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.00 sıralarında İnegöl ilçesi Hocaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dayı H.A. (41) 16 ALU 345 plakalı aracıyla, yeğeni Engin Yılmaz (35) ile ormanlık alan girişinde buluştu. Engin Yılmaz'a ait 16 AYT 715 plakalı aracın içinde dayı ve yeğen arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüdü. Öfkeli dayı, elindeki tabancayla yeğenine kurşun yağdırdı. 3 merminin başına isabet ettiği Engin Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Cinayet zanlısı H.A., yanındaki arkadaşı S.E. ile birlikte geldiği 16 ALU 345 plakalı araçla olay yerinden kaçtı. Olaydan bir saat sonra çevre yolunda devriye atan polis ekipleri, cinayet zanlısının bulunduğu aracı fark etti. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. 1 kilometre süren kovalamaca sonucu araç önü kesilerek durduruldu. Araçtaki sürücü S.E. yakalanırken, cinayet zanlısı dayının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yılmaz'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikatı sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Tragger, İnegöl, Bursa, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Dayının Tabancasından Çıkan Kurşunlarla Hayatını Kaybeden Yeğen - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da Dayının Tabancasından Çıkan Kurşunlarla Hayatını Kaybeden Yeğen - Son Dakika
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