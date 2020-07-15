Bursa'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bursa'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

Bursa'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda biri kadın 4 zanlı gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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