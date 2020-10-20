Bursa'da, DEAŞ bombacısını yakalayan polislere başarı belgesi - Son Dakika

BURSA'da, 5 iş yerini kundaklayan ve polis merkezine intihar saldırısı düzenlemeyi planlarken yakalanarak, tutuklanan DEAŞ'lı terörist Muhammed Abduaalrazak Alzalan'ın (19) kimliğini tespit ederek, başarılı operasyon düzenleyen 23 kişilik polis ekibine başarı belgesi verildi.

İnegöl ilçesinde, temmuz ve ağustos aylarında 5 iş yerinde yangın çıktı. Yangınların çıkış nedeninin belirlenememesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) Şube ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı. 5 kilometrelik alanda yaklaşık 500 güvenlik kamerası kaydı inceleyen ekipler, iş yerlerini yakanı tespit etti. Görüntüleri inceleyen ekipler, yangının ardından bir şüphelinin, cep telefonu kamerasıyla kısa görüntü aldıktan sonra kırmızı bisikletle olay yerinden kaçtığını belirledi. Soruşturmayı sürdüren ekipler, şüphelinin Muhammed Abduaalrazak Alzalan olduğunu tespit etti. Alzalan, 12 Ağustos'ta yapılan operasyonla İnegöl'deki evde yakalanarak, gözaltına alındı. Alzalan'ın, 2017- 2018 yıllarında Suriye'nin Deyrizor bölgesinde terör örgütü DEAŞ eylemlerinde adının geçtiği saptandı. Alzalan'ın evinde yapılan aramalarda; çekyata gizlenen ve intihar eyleminde kullanılan bomba yeleği, çok sayıda el yapımı patlayıcı, ateşleyici, barut, bomba kuvvetlendirici bilye ve çok sayıda örgütsel belge ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 20 Ağustos'ta adliyeye sevk edilen Muhammed Abduaalrazak Alzalan, çıkarıldığı mahkemece 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma', 'terör örgütüne üye olma' suçlarından tutuklandı.

23 POLİSE BAŞARI BELGESİ

İnegöl'de 5 iş yerini kundaklayanı bulmak için 5 kilometrelik alanda yaklaşık 500 güvenlik kamerası kaydını inceledikten sonra şüphelinin Muhammed Abduaalrazak Alzalan olduğunu tespit eden 23 kişilik polis ekibine, Kaymakam Şükrü Görücü'nün kararıyla başarı belgesi verildi. Tamamı İnegöl'de görevli olan polis memurları, ödüllerini İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir'in elinden aldı.