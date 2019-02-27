Son Dakika Haberleri: Bursa'da Deaş Emiri Gözaltına Alındı

Bursa'da Deaş Emiri Gözaltına Alındı

1 saat önce

Bursa TEM ve İstihbarat ekipleri DAEŞ'e yönelik operasyon yaptı.

Bursa'da Deaş Emiri Gözaltına Alındı, System.String[]
Bursa TEM ve İstihbarat ekipleri DAEŞ'e yönelik operasyon yaptı. Operasyonda Suriye'de önemli bölgelerde çok sayıda örgüt mensubundan sorumlu DAEŞ emiri gözaltına alındı. Son 15 günde yapılan operasyonlarda gözaltı sayısı 55 oldu. Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de Halep ve Deyrezzor bölgelerinde çok sayıda örgüt mensubundan sorumlu olduğu öğrenilen DAEŞ emiri İ.T'nin Bursa'da bulunduğunu tespit etti. Şahsın yakalanması için çalışmalara başlayan ekipler yaptıkları operasyonla İ.T'yi Yıldırım ilçesinde ikamet ettiği evde gözaltına aldı. İ.T. ile ilgili yapılan araştırmalarda şahsın örgüt içerisinde çekilen çok sayıda fotoğrafı ele geçirilirken gözaltına alınan sözde DAEŞ emiri ilk sorgusu yapılmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son 15 gün içerisinde yaptıkları DAEŞ operasyonunda gözaltı sayısı 55'e yükseldi. Terör örgütlerine yönelik operasyonların devam edeceği öğrenildi.

(Derya Evren/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:01 Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Bursa, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'daki Dhkp-C Operasyonunda Yakalananların Fotoğrafları Polise Bile 'Pes' Dedirtti: Araç Kumandası Görünümlü Hassas Terazi Ele Geçirildi

Özel Kalem Müdürü, Odasına Çağırdığı Hemşireyi Boynundan Öptü Dolar Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 11:38:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da Deaş Emiri Gözaltına Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]