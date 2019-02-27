Bursa'da Deaş'ın Bölge Sorumlusu Yakalandı
1 saat önce
BURSA'da terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nın Halep ve Deyrezzor bölge sorumlusu, emir komutanı İ.T., gözaltına alındı.
BURSA'da terör örgütü DEAŞ'ın Suriye
'nın Halep ve Deyrezzor bölge sorumlusu, emir komutanı İ.T., gözaltına alındı. Bursa
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, örgüt üyesi bir kişinin merkez Yıldırım
ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti. Ekipler, sabah saalterinde yoğun güvenlik önlemleri altında eve operasyon düzenledi. Operasyonda, DEAŞ silahlı terör örgütünün, Suriye'nin Halep ile Deyrezzor bölge sorumlusu ve emir komutanı olduğu belirlenen İ.T., gözaltına alındı. İ.T.'nin, örgüt saflarında, örgüt üyeleri ile birlikte çekilmiş fotoğrafları, dijital mataryaller ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.T., Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
'ne götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:51 Kaynak: DHA
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