Bursa'da, DEAŞ'ın infazcısı ve oğlu tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da, DEAŞ'ın infazcısı ve oğlu tutuklandı - Son Dakika

Bursa'da, DEAŞ'ın infazcısı ve oğlu tutuklandı

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yakalanan, DEAŞ'ın infazcısı Suriyeli Yusuf Al Abdulkerim ve terör örgütünde istihbaratçı olan oğlu Kemal El Hacı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa'da, DEAŞ'ın infazcısı ve oğlu tutuklandı, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yakalanan, DEAŞ'ın infazcısı Suriyeli Yusuf Al Abdulkerim ve terör örgütünde istihbaratçı olan oğlu Kemal El Hacı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kocaeli'nde yakalanan, Yusuf Al Abdulkerim'in diğer oğlu Vail El Hasan ve eşi Büşra Abdülrezzak ise sınır dışı edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne gelen istihbarat sonrası Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ekiplerince 18 Şubat'ta operasyon düzenlendi. DEAŞ'ın infazcısı, 'Abu Taki Al Shamy' kod adlı, Suriyeli Yusuf Al Abdulkerim ile terör örgütünde istihbaratçı olan oğlu Kemal El Hacı, İnegöl'de yakalanıp, gözaltına alındı. Yusuf Al Abdulkerim'in diğer oğlu Vail El Hasan ve eşi Büşra Abdülrezzak ise Kocaeli'de gözaltına alındı. Bursa'ya getirilen 4 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. DEAŞ'ın infazcısı Suriyeli Yusuf Al Abdulkerim ve terör örgütünde istihbaratçı olan oğlu Kemal El Hacı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kocaeli'nde yakalanan, Yusuf Al Abdulkerim'in diğer oğlu Vail El Hasan ve eşi Büşra Abdülrezzak ise sınır dışı edildi.


Yusuf Al, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:09 Kaynak: DHA
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