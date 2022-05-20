BURSA'DA DEAŞ'LI 'CANLI BOMBA' VE 2 KİŞİ ADLİYEDE - 2 - Son Dakika
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BURSA'DA DEAŞ'LI 'CANLI BOMBA' VE 2 KİŞİ ADLİYEDE - 2

20.05.2022 09:23

BURSA'da, polis operasyonuyla yakalanan, eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı 'canlı bomba' Süleyman Elhamud ve beraberindeki 2 kişi, adliyeye sevk edildi.

BURSA'da, polis operasyonuyla yakalanan, eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı 'canlı bomba' Süleyman Elhamud ve beraberindeki 2 kişi, adliyeye sevk edildi.

DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, 2021'de Çorum'da yakalanarak tutuklanan, yabancı uyruklu terör örgütü mensubu Muhammed Elali'nin evinde dijital materyaller ele geçiren ekipler, Bursa'da eylem yapılacağı yönünde bilgi edindi. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Ekiplerin salı günü yaptığı operasyonda; DEAŞ terör örgütü mensubu, yabancı uyruklu Halid Aljasem ve Enes Elgannem ile canlı bomba eylemi yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamud, yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, adreslerde yapılan aramalarda dijital materyallere el koyuldu. DEAŞ'lı Süleyman Elhamud ve 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. (DHA)

BURSA'DA DEAŞ'LI 'CANLI BOMBA' VE 2 KİŞİ ADLİYEDE - 2
BURSA'DA DEAŞ'LI 'CANLI BOMBA' VE 2 KİŞİ ADLİYEDE - 2
BURSA'DA DEAŞ'LI 'CANLI BOMBA' VE 2 KİŞİ ADLİYEDE - 2
BURSA'DA DEAŞ'LI 'CANLI BOMBA' VE 2 KİŞİ ADLİYEDE - 2
BURSA'DA DEAŞ'LI 'CANLI BOMBA' VE 2 KİŞİ ADLİYEDE - 2
BURSA'DA DEAŞ'LI 'CANLI BOMBA' VE 2 KİŞİ ADLİYEDE - 2
BURSA'DA DEAŞ'LI 'CANLI BOMBA' VE 2 KİŞİ ADLİYEDE - 2
BURSA'DA DEAŞ'LI 'CANLI BOMBA' VE 2 KİŞİ ADLİYEDE - 2

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Bursa'da yakalanan DEAŞ'lı 3 terörist adliyeye sevk edildi Bursa'da yakalanan DEAŞ'lı 3 terörist adliyeye sevk edildi Bursa'da DEAŞ bombacısı 3 kişi adliyeye sevk edildi Bursa'da DEAŞ bombacısı 3 kişi adliyeye sevk edildi
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: BURSA'DA DEAŞ'LI 'CANLI BOMBA' VE 2 KİŞİ ADLİYEDE - 2 - Son Dakika
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