Bursa'da Deaş Operasyonu

Bursa'da İnegöl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen terör operasyonunda Deaş terör örgütüyle bağlantılı bir kişi gözaltına alındı.

Bursa'da İnegöl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen terör operasyonunda Deaş terör örgütüyle bağlantılı bir kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İnegöl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü Ekipleri N.H isimli Suriye uyruklu şahısın ülkesinde bulunduğu dönemlerde Deaş Terör Örgütüyle bağlantısı olduğu şüphesi üzerine şahısın evine operasyon düzenledi. N.H'nin evinde arama yapılırken, şahıs ifadesi alınmak üzere Bölük Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. - BURSA

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