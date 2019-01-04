Son Dakika Haberleri: Bursa'da Deaş Operasyonu 12 Gözaltı

Bursa'da Deaş Operasyonu 12 Gözaltı

3 dakika önce

Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenledikleri operasyonlarda, Interpol tarafından kırmızı ve mavi bültenlerle aranan 2 Fransız kadının da aralarında bulunduğu 12 şüpheli Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi.

Bursa'da Deaş Operasyonu 12 Gözaltı, System.String[]
Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenledikleri operasyonlarda, Interpol tarafından kırmızı ve mavi bültenlerle aranan 2 Fransız kadının da aralarında bulunduğu 12 şüpheli Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DEAŞ terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bursa ve ilçelerinde çok sayıda adrese operasyon yapıldı. Operasyonda 3'ü kadın 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasındaki 2 kadının, Fransız Interpolü tarafından kırmızı ve mavi bültenlerle arandığı öğrenildi.

Gözaltına alınanlardan birinin DEAŞ örgütünün önemli isimlerinden birinin korumalığını yaptığı bildirildi. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildiler - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:21 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Canlı Yayında Cesetlerin Yerini Söyleyince Polis Harekete Geçti Manisa'da 'Swinger' Yöntemi ile Fuhuş Yaptıkları Tespit Edilen 18 Kişi Gözaltına Alındı

Uyuşturucu Tacirleri, Drone ile Takip Edilerek Kıskıvrak Yakalandı Son Dakika! CHP'de Bursa ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Adayları Kesinleşti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 15:24:15. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da Deaş Operasyonu 12 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]