Son Dakika Haberleri: Bursa'da Deaş Operasyonu: 12 Gözaltı (2)

Bursa'da Deaş Operasyonu: 12 Gözaltı (2)

1 saat önce

11'İ YABANCI UYRUKLUBursa'da Törerle Mücadele Şube Müdürülüğü ekiplerince yapılan DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'inin yabancı uyruklu olduğu belirlendi.

Bursa'da Deaş Operasyonu: 12 Gözaltı (2), System.String[]
11'İ YABANCI UYRUKLU

Bursa'da Törerle Mücadele Şube Müdürülüğü ekiplerince yapılan DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'inin yabancı uyruklu olduğu belirlendi. İsmi açıklanmayan Türk uyruku şüphelinin ise DEAŞ örgüt elemanlarına sınırdan Türkiye'ye girmelerinde yardımcı olduğu bildirildi. 3 kadından birinin Suriyeli, 2'sinin Fransız olduğu, Fransız kadınların Interpol tarafından kırmızı ve mavi bültenlerle arandığı belirlendi. Yakalananlar arasında Suriye vatandaşı olan 9 kişiden 5'inin sınır dışı edileceği belirtildi.

Bugün Bursa Adliyesi'ne sevk edilen iki kişiden birinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı, serbest kalan bir Suriyelinin ise sınır dışı edildiği öğrenildi. 3 kadın şüpheli ile bu kişilere Bursa'da yer temin eden bir Suriyeli ve sınırdan Türkiye'ye girmelerinde yardımcı olan Türk vatandaşı toplam 5 şüphelinin cuma günü Bursa Adliyesi'ne sevk edilecekleri bildirildi.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:06 Kaynak: DHA

Bursa, Güncel
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