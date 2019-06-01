Bursa'da DEAŞ operasyonu
52 dakika önce
Bursa'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:46 Kaynak: AA
'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, Kemalpaşa
ve Yenice
mahallerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 10 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
Fuhuş baskınında yakalandılar! Erkeklerin giydiği şalvarlar dikkatlerden kaçmadı
ADANA KOZAN'DA FUHUŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 20 KİŞİ ADLİYEYE ÇIKARILDI
Belediye ihalesinde silahlar konuştu!
Bursa'da kızıl geyiklerin ihaleyle öldürülmesini mahkeme durdurdu