Son Dakika Haberleri: Bursa'da DEAŞ operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Bursa'da DEAŞ operasyonu

52 dakika önce

Bursa'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da DEAŞ operasyonu, System.String[]
Bursa'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kemalpaşa ve Yenice mahallerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 10 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:46 Kaynak: AA
Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fuhuş baskınında yakalandılar! Erkeklerin giydiği şalvarlar dikkatlerden kaçmadı ADANA KOZAN'DA FUHUŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 20 KİŞİ ADLİYEYE ÇIKARILDI Belediye ihalesinde silahlar konuştu! Bursa'da kızıl geyiklerin ihaleyle öldürülmesini mahkeme durdurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 05:38:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da DEAŞ operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]