Son dakika haber! Bursa'da DEAŞ operasyonu - Son Dakika

Bazı şüphelileri gözaltına alan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Operasyonun gerçekleştirildiği bölgelerden Deydinler Mahallesi'nde bazı noktalarda önlem alan ekipler, söz konusu adreslerde arama yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele çalışmaları kapsamında önceden belirlenen adreslere sabaha karşı operasyon başlattı.

Bursa 'nın İnegöl ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

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