Bursa'da DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı - Son Dakika

Bursa'da DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı

6 saat önce

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünün birlikte yaptığı çalışmalar sonucunda, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları belirlenen 13'ü yabancı uyruklu toplam 16 şüpheli yakalandı.

Bursa'da DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı, System.String[]

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünün birlikte yaptığı çalışmalar sonucunda, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları belirlenen 13'ü yabancı uyruklu toplam 16 şüpheli yakalandı.


Bursa'da DEAŞ silahlı terör örgütü faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve engellenmesine yönelik olarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünün birlikte yaptığı çalışmalar sonucunda, 13'ü yabancı uyruklu toplam 16 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslardan 1'i sınır dışı edilirken, 15 şüphelinin işlemleri emniyette devam ediyor. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:54 Kaynak: İHA
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