Son Dakika Haberleri: Bursa'da Deaş Operasyonu: 52 Gözaltı

Bursa'da Deaş Operasyonu: 52 Gözaltı

32 dakika önce

Bursa TEM ekipleri DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2 mahallede 5 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Bursa'da Deaş Operasyonu: 52 Gözaltı, System.String[]
Bursa TEM ekipleri DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2 mahallede 5 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye uyruklu 52 kişi gözaltına alındı.

Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında örgütle bağlantılı oldukları tahmin edilen 5 ayrı adres tespit etti. Adreslere operasyon düzenleyen TEM ekipleri bu adreslerde ikamet eden 52 Suriye uyruklu kişiyi gözaltına aldı. Şahıslar haklarında detaylı inceleme yapılmak üzere emniyete götürüldü. Şahıslar hakkındaki inceleme devam ediyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:46 Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa
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