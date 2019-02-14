Bursa'da Deaş Operasyonu: 52 Gözaltı

Bursa TEM ekipleri DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2 mahallede 5 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Bursa TEM ekipleri DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2 mahallede 5 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye uyruklu 52 kişi gözaltına alındı. Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında örgütle bağlantılı oldukları tahmin edilen 5 ayrı adres tespit etti. Adreslere operasyon düzenleyen TEM ekipleri bu adreslerde ikamet eden 52 Suriye uyruklu kişiyi gözaltına aldı. Şahıslar haklarında detaylı inceleme yapılmak üzere emniyete götürüldü. Şahıslar hakkındaki inceleme devam ediyor.



(Derya Evren/İHA)

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