Bursa'da Deaş Operasyonu: Suriye Uyruklu 52 Kişi Gözaltında
48 dakika önce
BURSA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştiriken şafak operasyonunda Suriye uyruklu 52 kişi gözaltına alındı.
BURSA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştiriken şafak operasyonunda Suriye
uyruklu 52 kişi gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadale Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensubu olabileceği düşünülen kişilerin adreslerini tespit etti. Sabah
saatlerinde Osmangazi
ilçesi Kuruçeşme
ve Altıparmak mahallelerinde 5 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Özel Harekat ekipleri ve zırhlı araçların destek verdiği operasyonda Suriye uyruklu 52 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda örgütsel dökümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. - Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:11 Kaynak: DHA
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