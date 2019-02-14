Son Dakika Haberleri: Bursa'da Deaş Operasyonu Suriye Uyruklu 52 Kişi Gözaltında

Bursa'da Deaş Operasyonu Suriye Uyruklu 52 Kişi Gözaltında

1 saat önce

Bursa'da DEAŞ operasyonu Suriye uyruklu 52 kişi gözaltındaBursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştiriken şafak operasyonunda Suriye uyruklu 52 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da DEAŞ operasyonu Suriye uyruklu 52 kişi gözaltında

Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştiriken şafak operasyonunda Suriye uyruklu 52 kişi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadale Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensubu olabileceği düşünülen kişilerin adreslerini tespit etti. Sabah saatlerinde Osmangazi ilçesi Kuruçeşme ve Altıparmak mahallelerinde 5 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Özel Harekat ekipleri ve zırhlı araçların destek verdiği operasyonda Suriye uyruklu 52 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda örgütsel dökümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:20 Kaynak: DHA

Bursa, Suriye, Güncel
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