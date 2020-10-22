Bursa'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

MİT Bursa Bölge Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2014-2017 yıllarında Suriye'nin El-Bab bölgesinde DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu olarak görev yapan "Ebu Rahawa" kod adlı S.E.N'nin (33), Bursa'da bir evde saklandığını belirledi.

Bunun üzerine Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'ndeki söz konusu adrese Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.E.N'nin, Bursa'da farklı bir kimlikle yaşadığı tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.