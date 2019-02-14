Son Dakika Haberleri: Bursa'da Deaş Terör Örgütüne Yönelik Yürütülen Soruşturma Kapsamında 52 Kişi Gözaltına Alındı.

Bursa'da Deaş Terör Örgütüne Yönelik Yürütülen Soruşturma Kapsamında 52 Kişi Gözaltına Alındı.

59 dakika önce

Bursa'da DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 52 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da Deaş Terör Örgütüne Yönelik Yürütülen Soruşturma Kapsamında 52 Kişi Gözaltına Alındı., System.String[]
Bursa'da DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 52 kişi gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:26 Kaynak: AA

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