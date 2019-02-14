Bursa'da Deaş Terör Örgütüne Yönelik Yürütülen Soruşturma Kapsamında 52 Kişi Gözaltına Alındı.
59 dakika önce
Bursa'da DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 52 kişi gözaltına alındı.
Bursa
'da DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 52 kişi gözaltına alındı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:26 Kaynak: AA
Terör Örgütü PKK, Sınır Bölgelerinde Silah Ticareti Yapıyor
Aranan DAEŞ Üyesini Mahalle Bekçileri Yakaladı
Pazarlama Sorumlusu Patronun Odasında Kendini Başından Vurdu
Son dakika! Benzine 15 Kuruş Zam Yapılması Bekleniyor