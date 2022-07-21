Bursa'da dedesinin kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü - Son Dakika
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Bursa'da dedesinin kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü

21.07.2022 21:15
Bursa'da dedesinin kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü

Bursa'nın İznik ilçesinde dedesinin kullandığı traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

Bursa'nın İznik ilçesinde dedesinin kullandığı traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

Elbeyli Mahallesi'nde dedesi M.T'nin (67) kullandığı 16 H 1207 plakalı traktörden hareket halindeyken inmeye çalışan S.A.C. (13), dengesini kaybedip aracın altında kaldı.

Ağır yaralanan küçük çocuk, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan müdahaleye rağmen S.A.C, kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

İznik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da dedesinin kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da dedesinin kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü - Son Dakika
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